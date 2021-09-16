В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 15 сентября 2021 в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 629, медработников - 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 507 человек; летальных случаев - 101; выздоровели – 1 499 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 331 540 человек, выздоровело 2 226 629 человек, летальных случаев - 54 651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.