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07:56 16.09.2021

Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

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Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, президент Байден планирует принять премьер-министра Великобритании в Белом доме в начале следующей недели.

Как отмечает портал, предстоящая встреча свидетельствует о том, что два лидера планируют совместно работать над преодолением COVID-19, вопросами, связанными с Китаем и изменением климата.

Ранее о возможной встрече сообщала The Times .

По данным издания, офис Джонсона попросил администрацию Байдена о встрече, которая должна совпасть с поездкой премьер-министра в США на Генассамблею ООН.

Теги: #джонсон #сша #встреча #байден
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