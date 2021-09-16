В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

Состоянием на утро четверга в инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются двое детей, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7.00 16 сентября в инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением ротавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что по результатам лабораторных исследований биоматериалов работников пищеблока и больных выделен золотистый стафилококк.