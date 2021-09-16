События

07:48 16.09.2021

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

1 мин читать
В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

Состоянием на утро четверга в инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются двое детей, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7.00 16 сентября в инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением ротавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что по результатам лабораторных исследований биоматериалов работников пищеблока и больных выделен золотистый стафилококк.

Теги: #дети #хмельницкий #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:29 15.09.2021
В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

16:26 13.09.2021
Массовое отравление детей в Хмельницком вызвал золотистый стафилококк

Массовое отравление детей в Хмельницком вызвал золотистый стафилококк

07:11 13.09.2021
В инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются 15 человек, отравившихся ранее в учебном заведении

В инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются 15 человек, отравившихся ранее в учебном заведении

08:38 12.09.2021
В инфекционной больнице Хмельницкого остаются 15 человек, отравившихся в учебном заведении

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются 15 человек, отравившихся в учебном заведении

13:28 11.09.2021
Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

15:14 10.09.2021
Госпродпотребслужба остановила обращение продуктов в школе в Хмельницком, где отравились 85 человек.

Госпродпотребслужба остановила обращение продуктов в школе в Хмельницком, где отравились 85 человек.

00:01 10.09.2021
В Хмельницком в школе отравились 84 ученика

В Хмельницком в школе отравились 84 ученика

12:15 09.09.2021
Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет

Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет

15:05 07.09.2021
Почти 93% детей-сирот устроены в семьи - Минсоцполитики

Почти 93% детей-сирот устроены в семьи - Минсоцполитики

12:14 27.08.2021
Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

Чорновила убили ударами кастета – бывший замгенпрокурора Голомша

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине две дозы вакцины получило уже более 5 млн человек

Таджикистан и Китай выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

Франция сожалеет о решении Австралии строить атомные подлодки в сотрудничестве с США и Британией в ущерб французским интересам

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

16 сентября: Какой сегодня день

Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА