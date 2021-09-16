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06:51 16.09.2021

Украина ведет переговоры по локализации производства мРНК-вакцин от COVID - Ляшко

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Украина ведет переговоры по локализации производства мРНК-вакцин от COVID - Ляшко

Украина обсуждает локализацию производства мРНК-вакцин от COVID-19 в стране, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины. До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить... Конечно, хотелось бы, чтобы украинское фармакологическое предприятие освоило технологию и включилось во всемирный научный прогресс по мРНК-вакцинам и не только по мРНК", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Слово и дело".

Он также добавил, что Украина хочет стать "фармацевтически независимым государством". В министерстве здравоохранения уже подготовлен проект первых ста лекарственных средств, критичных в случае, если закрываются все границы, как это произошло в 2020 году.

По словам Ляшка, в Минздраве должны обеспечить полный цикл их производства. Среди лекарств должны быть иммуно-биологические препараты и антибиотики.

 

Теги: #вакцина #производство
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