В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 только 11% граждан – нардеп Совсун

В Украине полностью вакцинированы против коронавирусной болезни COVID-19 только 11% граждан, заявила народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.

"Вакцинация провалилась – полностью привиты только 11% украинцев", – цитирует Совсун пресс-служба партии "Голос".

Вместе с тем парламентарий обратила внимание на то, что фракция "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект (№6052), который предлагает распределить, в частности, 28 млрд грн дополнительных поступлений от таможни, из которых 15 млрд грн направить на ремонт автодорог государственного значения.

"А знаете, сколько денег правительство выделило на кислородные станции за все лето? В регионах говорят – ничего. На Минздрав предлагают выделить дополнительно – 87 млн грн. И я подозреваю, что это не на кислородные станции, иначе об этом написали бы в пояснительной записке. У меня нет слов, чтобы это прокомментировать", – возмущается депутат.

Она также подчеркнула, что денег на помощь предпринимателям при новом локдауне государство выделять не собирается, обустраивать школы компьютерами для дистанционного обучения – тоже.

"При этом субвенции на округа предусмотрены в 4 млрд грн, это фактически финансирование лояльности мажоритарщиков. Очевидно, в больницах придется дышать асфальтом", – добавила представитель "Голоса".