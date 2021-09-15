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11:58 15.09.2021

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

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Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

Составление списков олигархов должно быть прерогативой независимой комиссии, которая должна быть создана при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам спикера парламента, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом он подчеркнул, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.

"У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами”, - сказал председатель Верховной Рады

Он напомнил, что нахождение законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.

"Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предписано Регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию", - сказал он.

Разумков напомнил, что подал свои правки ко второму чтению законопроекта.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на Верховную Раду, Разумков сказал: "У меня, как главы Верховной Рады, не было общения с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где бы на меня оказывалось давление или меня просили о чем-то, а тем более за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Может быть потому, что понимают, каким будет ответ".

Теги: #разумков #олигархи #деолигархизация #венецианская_комиссия
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