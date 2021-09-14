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23:14 14.09.2021

"Аль-Каида" за один-два года может закрепиться в Афганистане и угрожать США - американские спецслужбы

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"Аль-Каида" за один-два года может закрепиться в Афганистане и угрожать США - американские спецслужбы

Террористы из "Аль-Каиды", вероятно, способны за один или два года настолько усилиться в Афганистане, что смогут оттуда снова представлять угрозу для территории США, заявил во вторник глава Разведывательного управления министерства обороны США Скотт Беррье.

По сообщению Associated Press, такую оценку он дал в ходе выступления на конференции по вопросам национальной безопасности и разведки.

В свою очередь замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США уже получают "некоторые данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане".

После терактов 11 сентября 2001 года в США борьба против "Аль-Каиды" была одной из заявленных задач Вашингтона и его союзников, которые в течение 20 лет проводили военную операцию в Афганистане. Эта операция завершилась в августе 2021 года.

Теперь же, как отмечает Associated Press, многие эксперты опасаются, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" либо не сможет, либо не захочет сдерживать распространение "Аль-Каиды" на афганской территории.

Теги: #сша #афганистан #опасения
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