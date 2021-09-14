В одесский порт с дружественным визитом прибыл боевой катер турецкой береговой охраны

В Практическую гавань Одесского морского порта вошел катер береговой охраны Турции, который прибыл в Украину с неофициальным дружественным визитом, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник.

"Неофициальный дружественный визит-ответ продлится до 16 сентября. Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что прибытие турецкого катера является ответом на визит флагмана Морской охраны Государственной пограничной службы Украины "Григорий Куропятников" в Турцию, который в августе гостил в Стамбуле.