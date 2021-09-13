ВСК по расследованию противоправных действий госвласти против суверенитета Украины допустила на заседание членов "Евросолидарности"

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины допустила членов фракции "Европейская солидарность" на своё заседание по делу "вагнеровцев", сообщила ее председатель Марьяна Безуглая.

"Мы заслушиваем офицеров, которых привел Роман Костенко, дальше будем заслушивать Службу безопасности в закрытом режиме, потом будет брифинг, и дальше - открытый формат. Мы также проголосовали, чтобы привлечь гостей, поскольку был запрос о "Европейской солидарности"... Мы все ещё приглашаем к участию во временной следственной комиссии, сейчас сделали исключение. Но должен быть статус всё-таки члена ВСК с правами и ответственностью", - сказала Безуглая журналистам в понедельник.

Как сообщалось, ВСК в понедельник продолжает рассматривать результаты расследования по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".