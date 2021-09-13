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13:47 13.09.2021

McDonald's завершит реновацию 11 заведений до конца 2022 года

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McDonald's завершит реновацию 11 заведений до конца 2022 года

McDonald's завершит реновацию 11 заведений до конца 2022 года, сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ключевым ближайшим открытием станет открытие после ремонта нашего первого в Украине заведения, на станции метро "Лукьяновская". В следующем году McDonald's будет праздновать 25 лет в Украине и это, собственно, будет такой подарок городу, общине, персоналу, нам как компании", - сказал Стефурак.

Директор по развитию McDonald's Ukraine сообщил, что компания поставила задачу к концу следующего года полностью обновить все заведения в Украине. С учетом тех, что будут обновлены уже в этом году, речь идет об 11 заведениях.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 104 ресторана в 24 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на сентябрь-2021 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #mcdonalds #реновация
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