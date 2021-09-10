Реновация промышленных объектов дает возможности для развития отечественного фармпроизводства – мнение

Проекты реновации промышленных объектов могут дать возможности для развития отечественного фармацевтического производства и реализации стратегии фармацевтической безопасности, считает исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Мы верим в то, что в Украине должна быть сильная фармпромышленность, должна быть наука, мы верим в украинские инновации. Мы анонсировали начало строительства инновационного R&D-центра в Киеве, где будем проводить разработку и тестирование новых современных лекарств", - сказал он в ходе инвестиционного форума Kyiv Agglomeration в Киеве в пятницу.

Костюк отметил, что проект R&D-центра, инвестиции в который составляют около $40 млн, позволит привнести в историческую промышленную застройку Киева инновации, передовые технологи и современную науку.

"С развитием нового R&D-комплекса мы рассчитываем предоставлять престижную и интересную работу нашим ученым, способствуя сокращению оттока мозгов за границу", - сказал он.

При этом Костюк подчеркнул, что с начала пандемии COVID-19 роль национальной системы здравоохранения переосмыслили все страны.

"Стало абсолютно понятным, что когда сломались стандартные цепи поставок и страны ограничили экспорт готовых лекарственных средств или АФИ, чтобы удовлетворить собственные потребности, когда были закрыты порты и были ограниченные возможности международного транспортного сообщения, роль постоянной и сильной внутренней фармацевтики оказалась ключевой", - пояснил он.

По его словам, чтобы обеспечить потребности национальной системы здравоохранения, "Фармак" с начала пандемии COVID-19 ограничил экспорт некоторых лекарственных средств. Также компания была вынуждена перестроить логистику для обеспечения беспрерывности поставок АФИ.

"Фармак" ограничил экспорт готовой продукции на более привлекательные в денежном отношении рынки, потому что мы понимали, что эти лекарства нужны на украинском рынке. Мы выстояли кризис, быстро перестраивали производство, оперативно меняли планы. Для некоторых препаратов нам не хватало сырья, но украинская фармацевтика выдержала и прошла волны пандемии без дефицита", - сказал он.

Костюк также сообщил, что в 2020 году "Фармак" инвестировал в очистные сооружения в Киеве для повышения их эффективности EUR345 тыс.

Он напомнил, что компания ежегодно реинвестирует около 90% прибыли в строительство новых производственных площадок, модернизацию, IT-технологии, научные разработки. С 1995 года "Фармак" инвестировал в строительство заводов, модернизацию и внедрение новых технологий $310 млн.

В частности, в 2020 году "Фармак" открыл современный цех по производству асептических лекарственных средств. Инвестиции в проект составили EUR50 млн. Инвестиции в научные исследования и разработки за последние 10 лет достигли $100 млн.

"Фармак" остается крупнейшим налогоплательщиком среди фармацевтических компаний Украины. В 2020 году в бюджеты различных уровней было уплачено более 712 млн грн налогов и сборов, в том числе 120 млн грн - в бюджет Киева.

Как сообщалось, фармкомпания "Фармак" инвестирует планирует открыть инновационный исследовательский R&D-центр в Киеве в 2023 году.

Решение о строительстве R&D-центра приняли еще несколько лет назад в связи с расширением географии присутствия и портфеля лекарственных препаратов. В новом центре, в частности, сосредоточат аналитические лаборатории, технологическую лабораторию с оборудованием для разработки готовых лекарственных препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрения протоколов персонализированной медицины XXI века.

В новом R&D-центре планируют продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года – биотехнологические АФИ. Кроме того, на базе нового комплекса оборудуют специальную локацию для молодых ученых, которые не являются сотрудниками компании, где они смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании больше 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Производственные мощности и лабораторно-технический комплекс компании получили международную сертификацию соответствия стандартам GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Его продукция представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.