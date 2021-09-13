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08:33 13.09.2021

Талибы ликвидировали в афганском городе Мазари-Шарифе пятерых бандитов, похищавших детей - СМИ

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Талибы ликвидировали в афганском городе Мазари-Шарифе пятерых бандитов, похищавших детей - СМИ

Служба безопасности движения "Талибан" ликвидировали в понедельник в одном из районов афганского города Мазари-Шарифа бандитскую группу, специализировавшуюся на похищении детей.

Amaj News со ссылкой на службу безопасности талибов сообщила об освобождении четверых детей и ликвидации пяти похитителей минувшей ночью в результате операции в районе Дашт-э-Шур девятого округа Мазари-Шарифа.

Сразу несколько сетевых СМИ Афганистан минувшей ночью сообщили о масштабном боестолкновении в городе. Выдвигались несколько версий - разборки между вооруженными группами талибов, нападение боевиков ИГИЛ на подразделение "Талибан" и столкновение с представителями Фронта национального сопротивления.

Однако утром в понедельник представители талибов рассказали местным СМИ о ночной спецоперации по нейтрализации банды.

Сразу несколько местных изданий публикуют фотографии ликвидированных похитителей, среди которых, как утверждается, четверо афганских мужчины и женщина, гражданка Узбекистана.

 

Теги: #провинция #афганистан #спецоперация #талибы
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