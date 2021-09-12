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18:19 12.09.2021

Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

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Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос оккупации Крыма, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Спикер главы Украинского государства добавил, что против такой встречи выступает именно РФ, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи вопрос Крыма.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - отметил Никифоров.

Теги: #зеленский #россия #путин
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