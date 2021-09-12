Украине следует перейти на латиницу, а английский должен стать обязательным для изучения с детсада – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.

"Я за (введение латиницы – ИФ). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - ответил секретарь СНБО в интервью "Радио Свобода" на вопрос о введении латиницы.

Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка с самого детства.

"То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть", – отметил секретарь СНБО.