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12:51 11.09.2021

Глава Минюста: Ожидаем, что олигархи воспользуются возможностью стать честными бизнесменами

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Глава Минюста: Ожидаем, что олигархи воспользуются возможностью стать честными бизнесменами

Украинская власть ожидает, что после принятия закона о деолигархизации лица, которые будут включены в реестр олигархов, воспользуются возможностью стать честными бизнесменами, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Будет возможность прекратить быть олигархом, и мы ожидаем, что олигархи воспользуются этой возможностью и станут честными бизнесменами и прекратят своё вовлечение в политику", - сказал Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Он указал, что после того, как законопроект будет принят, олигархам будет отправлен сигнал прекратить свою деятельность, и после этого будут определённые ограничения.

"Это не наносящие вред последствия, не будет никаких заключений или отбирания имущества. Нет. Но будет реестр, он будет публичным, будет запрет на участие в большой приватизации, будет обязательство заполнять декларацию о доходах, чтобы все владение всеми активами, всеми компаниями, включая офшорные компании, было прозрачным и видимым для общества", - пояснил Малюська.

По его словам, также будет обязательство для топ-должностных лиц декларировать любые встречи с олигархами и содержание их разговоров.

Министр подчеркнул, что это будет первый раз в истории Украины и, возможно, в мировой истории, когда слово "олигарх" будет юридическим термином с юридическим определением и с ясными и прозрачными критериями.

По его словам, в законопроекте, переданном на рассмотрение президента, определены четыре критерия для олигархов.

"И если человек отвечает трём из четырёх критериев, такой человек будет признан (олигархом – ИФ)... Среди этих четырёх критериев: вовлечение в политику, владение медиа, значительными экономическими активами и монополиями", - рассказал Малюська.

Теги: #олигархи #малюська
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