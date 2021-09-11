Одноразовые обязательные выплаты военнослужащим ВСУ будут осуществлены после увеличения в Госбюджете расходов Минобороны

Ежемесячное денежное обеспечение военнослужащим ВСУ в течение 2021-го года выплачивается в полном объеме во всех воинских частях. Одноразовые обязательные выплаты будут осуществлены после дополнительного выделения средств из Госбюджета, сообщили в Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства в пятницу, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащим Вооруженных сил Украины в течение 2021-го года выплачивается в полном объеме во всех воинских частях. "На сегодня в войсках проходит выплата ежемесячного денежного обеспечения за август 2021 года" – сказано в информации.

В министерстве напомнили, что выплата этого вида денежного обеспечения военнослужащим осуществляется за прошлый месяц до 20 числа текущего. Вместе с тем, принятый Государственный бюджет на 2021-й год, не учел дополнительную потребность оборонного ведомства в 5,7 млрд грн. Эти средства были необходимы для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 Постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством.

"Несмотря на это, благодаря конструктивной совместной работе оборонного ведомства с Министерством финансов удавалось приближать финансовый ресурс для осуществления наиболее важных дополнительных выплат", – сказано в сообщении.

В Министерстве обороны приветствуют конструктивную инициативу народных депутатов относительно пересмотра бюджета для Минобороны, что позволит быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме.

Также во время работы над бюджетом 2021-го Минобороны неоднократно выходило с обоснованием необходимости увеличения финансирования потребностей ВСУ.