В сентябре в Украине пройдут масштабные военные учения оборонного характера

С 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей, пройдут стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021", заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" - учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", - цитирует слова Залужного, сказанные им на брифинге 10 сентября пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операций и операции Объединенных сил.

В Генштабе подчеркивают, что в ходе разработки учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.