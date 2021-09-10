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06:07 10.09.2021

Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

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Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

Президент США Джо Байден в четверг объявил новые правила вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала в попытке сдержать последний всплеск распространения COVID-19 в стране.

Байден в своем телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.

"Вакцинационные требования в моем плане затронут примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране", - сказал президент США.

Кроме того, Байден дал указание Минтруду США потребовать от всех предприятий со 100 и более сотрудниками обеспечения, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 еженедельно.

Президент США также сообщил, что 300 тыс. педагогов в федеральных программах Head Start должны быть вакцинированы, и призвал губернаторов требовать вакцинации школьных учителей и персонала.

Помимо прочего, американский лидер объявил, что потребует, чтобы 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, были полностью вакцинированы.

Американский лидер призвал крупные развлекательные заведения требовать от посетителей подтверждения вакцинации или тестирования на COVID-19.

Он обратился к 80 млн американцев, которые все еще не вакцинировались от коронавируса, заявив, что Америка ими "разочарована".

"Мое послание непривитым американцам таково: чего еще ждать? Что еще вам нужно увидеть? Мы сделали прививки бесплатными, безопасными и удобными. Вакцина одобрена FDA. (...). Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.

"У нас есть инструменты для борьбы с вирусом, если мы соберемся вместе, чтобы использовать эти инструменты",- отметил он.

Чуть более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Между тем, полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

 

Теги: #сша #вакцинация #байден #коронавирус
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