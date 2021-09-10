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04:01 10.09.2021

В следующем году бюджет на медицину в Украине будет превышать бюджет 2019 года в два раза

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В следующем году бюджет на медицину в Украине будет превышать бюджет 2019 года в два раза

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем 2022 году бюджет на медицину будет превышать бюджет 2019 года в два раза во время дискуссионной панели форума "Европа: направление восстановление" в г. Карпач (Республика Польша).

"Параллельно с реформированием медицины мы меняем и подходы. Больше внимания уделяем научной основе, разработкам и производству собственных лекарств и вакцин", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Шмыгаль также отметил, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, коснулся всего мира, поэтому  искать пути преодоления вызовов страны должны вместе.

Он подчеркнул, что есть несколько сценариев выхода из кризиса, и общий вызов стран сегодня - обеспечить равномерное и справедливое восстановление для всего общества. Он озвучил ряд приоритетов, без которых сегодня невозможно выйти из кризиса.

"Во-первых, необходимо иметь понимание и видение стратегии. Впервые за время независимости Украины мы разработали экономическую стратегию развития до 2030 года, которая содержит более 30 векторов и 12 программ", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, экономическое восстановление, по словам премьер-министра, невозможно без поддержки правительством и бизнесом инфраструктурных проектов.

"Президент Владимир Зеленский инициировал программу "Большая стройка". В Украине есть возможность строить дороги, восстанавливать инфраструктуру, мосты, аэропорты, вокзалы. Мы много внимания уделяем государственно-частному партнерству, что также является важным направлением преодоления кризиса. Правительства должны взять лидерство, чтобы выводить страны из кризиса, но без поддержки общества и бизнеса невозможно преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - отметил Шмыгаль.

Среди прочего глава правительства отметил важность зеленого перехода, поскольку это "не только об изменениях климата, а также о благосостоянии людей, значительные инвестиции, развитие водородных технологий и других инновационных направлений".

В завершение Шмыгаль подчеркнул, что страны должны уделять внимание развитию торговли и инвестиционного пространства и предпринимать совместные шаги для усиления безопасности в регионе.

Как сообщалось, Шмыгаль посетил с рабочим визитом Республику Польша 9 сентября. В ходе визита он провел встречи с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, премьер-министром Республики Словения Янезом Яншой и принял участие в дискуссионной панели ХХХ Экономического форума в г. Карпач".

Теги: #медицина #бюджетный #премьер
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