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13:31 09.09.2021

Дорожники завершили капремонт путепровода над железной дорогой на трассе Р-66 в Луганской области

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Дорожники завершили капремонт путепровода над железной дорогой на трассе Р-66 в Луганской области

В Луганской области завершился капитальный ремонт путепровода над железной дорогой длиной 57,6 м на дороге Р-66 "Контрольно-пропускной пункт "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск – Луганск".

Как сообщается на официальной странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook, ремонт путепровода на км 192+862 трассы Р-66, построенного в 1978 году, проводился впервые. Роботы были проведены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

После ремонта ширина путепровода составила 12,7 м, из которых проезжая часть - 9 метров. Отдельно оборудованы два тротуара шириной по 1,85 метра.

В ходе восстановительных работ подрядная организация провела демонтаж старого покрытия, армирование проезжей и тротуарной частей, установку деформационных швов, бетонирование монолитной плиты, установку бортового камня, барьерного и перильного ограждения.

Также на объекте были уложены гидроизоляция и два слоя асфальтобетона, нанесена дорожная разметка и очищены опоры сооружения.

По данным "Укравтодора", в текущем году в Луганской области были полностью отремонтированы четыре искусственных сооружения, включая данный путепровод.

Как сообщалось, ранее дорожники в рамках "Большого строительства" завершили ремонт моста через Северский Донец в Харьковской области.

Теги: #большое_строительство #путепровод #луганская_область #капремонт
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