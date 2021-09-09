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10:28 09.09.2021

United Airlines не допустит сотрудников без прививки от COVID-19 к работе со 2 октября

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United Airlines не допустит сотрудников без прививки от COVID-19 к работе со 2 октября

Американская авиакомпания United Airlines сообщила, что невакцинированные от COVID-19 сотрудники не будут допущены к работе со 2 октября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо вице-президента по персоналу компании Кирка Лимахера.

Ранее компания уведомила своих работников, что им необходимо привиться до 27 сентября. Исключение сделано лишь для тех, кто имеет медицинские противопоказания или религиозные причины для отказа от вакцинации.

Но даже в этих случаях окончательное решение об освобождении от обязательной вакцинации принимает компания. Те сотрудники, чьи заявления на этот счет отклонены, должны будут привиться до 2 октября. В противном случае им грозит отстранение от работы.

В свою очередь работники, заявления которых на исключение из программы вакцинации одобрены, будут разделены на две категории: регулярно контактирующих с пассажирами (бортпроводники, диспетчеры и пилоты) и тех, чьи контакты с клиентами минимальны (механики, инженеры, погрузчики багажа, сотрудники офисов). Первая категория работников отправится в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок, до улучшения ситуации с распространением коронавируса, говорится в письме Лимахера

Вторая категория сотрудников также отправится в неоплачиваемый отпуск, но до тех пор, пока авиакомпания не разработает меры санитарной безопасности и план еженедельного тестирования.

United Airlines, объясняя эти нововведения сотрудникам, приводит статистические данные о распространении COVID-19 в США, которые свидетельствуют о том, что число заболевших находится на самом высоком уровне с марта и "вероятно, будет расти на протяжении всей осени". В письме говорится, что большинство случаев госпитализации и смерти происходят среди непривитых людей.

Другие авиакомпании США также принимают меры для увеличения доли вакцинированных сотрудников. В Delta Air Lines (SPB: DAL) заявили, что будут взимать дополнительно по $200 с работников, не сделавших прививку от COVID-19. American Airlines приняла решение платить меньше во время больничного заразившимся коронавирусом сотрудникам, которые не были вакцинированы.

 

Теги: #вакцинация #united_airlines #сотрудники
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