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20:13 08.09.2021

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в августе сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

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Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в августе сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в августе текущего года по индексу загрязнения атмосферного воздуха сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольшого количества дней с осадками, сильную жару, наибольшие загрязнения - в Ингулецком районе, сообщается в ежемесячном бюллетене загрязнения атмосферного воздуха за июлю, обнародованном управлением экологии на сайте Криворожского горисполкома в среду.

По данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение прошлого месяца наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в 104 случаев (44% проб), по формальдегиду - в 87 случаях (19%), фенолу – в четырех случаях (1%), оксиду углерода – в трех случаях (1%) и диоксиду азота - в десяти случаях (3%).

Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, фенола и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенические нормы, констатируется в справке. По пыли фиксировалось превышение на всех пяти пунктах наблюдений, по диоксиду азота и формальдегиду – также на всех пяти постах.

Ранее начальник управления экологии Светлана Охотникова сообщала агентству "Интерфакс-Украина", что управление первым в Украине создало мониторинговую сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха на основании данных лабораторий расположенных в городе предприятий.

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное производства. При этом, в частности, коксохимпроизводство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Доменное производство характеризуется образованием большого количества доменного газа, содержащего оксиды углерода и серы, водород, азот, некоторые другие газы и большое количество колошниковой пыли, содержащей окислы железа, кремния, марганца, кальция, магния, частицы шихтовых материалов.

Теги: #кривой_рог #загрязнение #воздух
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