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20:08 08.09.2021

Венедиктова в четверг посетит судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах

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Венедиктова в четверг посетит судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 9 сентября, посетит судебное заседание по делу о сбитом рейсе МН17 в комплексе юстиции "Схипхол", Нидерланды, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Судебные процессы по преступлениям, совершенным в Украине в условиях вооруженного конфликта - чрезвычайно важны. Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17", - подчеркнула Венедиктова на встрече с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды в среду.

Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и военных экспертов, которые будут постоянно работать с украинскими специалистами.

Теги: #мн17 #венедиктова #суд
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