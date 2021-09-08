90 афганцев, эвакуированных США из Кабула, попросили убежища в Германии

Около 90 граждан Афганистана, эвакуированных на военных самолетах США из Кабула в промежуточный пересадочный пункт на военной базе Рамштайн в Германии, подали заявки на предоставление убежища в ФРГ, сообщил представитель пресс-службы МВД Марек Веде.

"Было подано около 90 запросов", - сказал Веде журналистам в Берлине.

По данным МВД ФРГ, в общей сложности в Рамштайн эвакуировали 34 103 человека, 20 943 из них уже вылетели в США.

По данным немецкого ведомства по делам миграции, в августе 2 266 человека из Афганистана подали в Германии заявки на предоставление статуса беженцев, при этом афганские сотрудники немецких ведомств, эвакуированные из Кабула, подавать такие заявки не должны, они получают гуманитарный вид на жительство.