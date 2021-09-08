Рассмотрение КС представления о конституционности ВАКС не отражается на работе судей – глава суда

Рассмотрение Конституционным судом конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) не влияет на работу судей ВАКС, заверяет глава суда Елена Танасевич.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, нет ли среди судей ВАКС опасений относительно ликвидации суда, Танасевич сказала: "Судьи Высшего антикоррупционного суда являются высококвалифицированными юристами, у них стабильное психоэмоциональное состояние и высокая мотивация. Эти качества позволяют им во время осуществления правосудия быть независимыми и непредвзятыми, качественно выполнять возложенные на них обязанности, что бы ни происходило вокруг".

Глава ВАКС напомнила, что после поступления представления о конституционности закона о ВАКС, судейская группа подготовила письменные пояснения, которые были приобщены к материалам дела.

"В октябре 2020 года во время открытой части пленарного заседания Большой палаты Конституционного суда я дала устные пояснения. Больше конституционное представление не обсуждалось", - добавила Танасевич.