МВД передало музею Голодомора 7 рассекреченных дел о геноциде украинцев в 1932-33гг. – замминистра

Министерство внутренних дел Украины (МВД) передало Национальному музею Голодомора-геноцида семь архивных оцифрованных копий рассекреченных криминальных дел о фактах геноцида советской власти против украинской нации времен Голодомора 1932-1933 годов, заявила заместитель главы Министерства внутренних дел Мэри Акопян

"В прошлом году мы с Национальным музеем Голодомора-геноцида подписали Меморандум о взаимодействии, и в рамках этого сотрудничества музей получил от нашего ведомства первые две оцифрованные копии рассекреченных архивных материалов криминальных дел. Сегодня мы передаем музею электронные и бумажные копии еще семи рассекреченных криминальных дел", - заявила Акопян, выступая на международном форуме "Массовые искусственные голоды: помним, чтим" в Киеве во вторник.

По ее словам, данные криминальные дела касаются конкретных осужденных людей – жертв Голодомора и их личных историй, "свидетельствующих о масштабах трагедии и фактах целенаправленного геноцида против украинской нации".

"Одно их них – дело о массовых выступлениях против мер советской власти в селе Добрянское Сумской области в январе 1932 года. Несколько людей осуждены на разные термины лишения свободы", - сообщила она.

Как сообщалось, в осень 2020 года между МВД и Национальным музеем Голодомора-геноцида был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере предоставления доступа к ранее засекреченным архивным материалам МВД.