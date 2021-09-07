Зеленский: после операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником и отметил ключевое значение их работы для обеспечения национальной безопасности.

"Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки!", - написал Зеленский в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины руководили операцией по эвакуации украинских и иностранных граждан из Афганистана, в результате которой, по словам главы офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами было вывезено более 600 человек.