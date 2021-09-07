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08:16 07.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2 197 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 429 человек, 53 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 2 197 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 429 человек, 53 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 197 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 429 человек, 53 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 485 человек; летальных случаев - 53; выздоровели – 1 429 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 300 504 человека, выздоровело 2 214 606 человек, летальных случаев - 54 054.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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