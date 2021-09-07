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07:07 07.09.2021

Глава МИД КНР на следующей неделе может посетить Сеул

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Глава МИД КНР на следующей неделе может посетить Сеул

Министр иностранных дел Китая Ван И планирует посетить Южную Корею в начале следующей недели, сообщает "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

В ходе визита Ван И проведет переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном и встретится с другими официальными лицами страны, сказали агентству осведомленные источники.

По их данным, он также может нанести визит вежливости президенту Мун Чжэ Ину.

Как отмечает агентство, в ходе визита Ван И обе стороны могут обсудить возможные пути создания нового импульса для диалога с Северной Кореей посредством зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале следующего года.

Ожидается, что во время пребывания в Сеуле глава МИД Китая также подчеркнет позицию Пекина по ключевым региональным вопросам, включая Тайвань и Синьцзян.

Предположительно, что в повестке дня будут и усилия по активизации межличностных обменов, так как в 2022 году две страны отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.

По словам официального представителя администрации президента Республики Корея, речь может пойти и о возможном визите в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина.

 

Теги: #южкорея #китай #визит #мид
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