Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

Верховная Рада на текущей неделе планирует принять проект постановления о реакции парламента на предстоящее голосование жителей временно оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму Российской Федерации, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе будет реакция политическая, постановление по нашему отношению к тому, что жители Украины будут принимать участие с российскими паспортами в выборах в Госдуму, в электронном виде причем, малоконтролируемо, непонятно как... Невозможно, чтобы такое происходило", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник вечером.