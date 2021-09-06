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21:13 06.09.2021

Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

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Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

Верховная Рада на текущей неделе планирует принять проект постановления о реакции парламента на предстоящее голосование жителей временно оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму Российской Федерации, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе будет реакция политическая, постановление по нашему отношению к тому, что жители Украины будут принимать участие с российскими паспортами в выборах в Госдуму, в электронном виде причем, малоконтролируемо, непонятно как... Невозможно, чтобы такое происходило", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник вечером.

Теги: #реакция #донбас #рада #выборы
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