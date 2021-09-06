Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021"

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021".

"Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад 2021", - говорится в телеграм-канале Минобороны в воскресенье.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа пригласил казахстанских военных принять участие в учениях "Запад-2021

Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.