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02:41 06.09.2021

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021"

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Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021".

"Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад 2021", - говорится в телеграм-канале Минобороны в воскресенье.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа пригласил казахстанских военных принять участие в учениях "Запад-2021

Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

Теги: #учения #беларусь #казахстан
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