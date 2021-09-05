Украинец тайно вёз из Польши крупную партию гаджетов

Более 2,3 тыс. девайсов продукции iPhone планировал втайне ввезти из-за границы 35-летний гражданин Украины, однако пограничники помешали ему осуществить этот план.

Как сообщила Государственная пограничная служба, украинец ехал через пункт пропуска "Шегини" в микроавтобусе Mercedes.

Во время прохождения контроля пограничники совместно с сотрудниками таможни инициировали углубленный осмотр автомобиля. В багажном отделении транспортного средства под б/у запчастями правоохранители обнаружили спрятанную продукцию iPhone.

"Среди обнаруженного - 775 телефонов различных моделей новых и бывших в употреблении, 1,3 тыс. наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек. Общее количество новой техники составило более 1,7 тыс. шт., подержанной - около 600 единиц", - говорится в сообщении.

Находки, сумма стоимости которых может достичь 17,5 млн грн, пограничники в установленном порядке передали сотрудникам таможни.