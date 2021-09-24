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09:33 24.09.2021

В ЕС собираются ввести единый стандарт для зарядных кабелей, Apple считает такое решение необоснованным

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В ЕС собираются ввести единый стандарт для зарядных кабелей, Apple считает такое решение необоснованным

Европейская комиссия (ЕК) в четверг объявила, что введет в использование единый зарядный порт для смартфонов, планшетов и других устройств, что вызвало негативную реакцию американской Apple.

"Сегодня Комиссия принимает важную меру против электронных отходов и неудобства потребителей, вызванных превалированием различных, несовместимых зарядных устройств для электронных устройств", - говорится в пресс-релизе ЕК в четверг.

"USB-C кабель станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок, а также портативных устройств для видеоигр", - отмечается в документе.

Как отметила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер, "европейские потребители достаточно долго испытывали разочарование из-за несовместимых зарядных устройств, которые складируются в их ящиках".

"Мы дали индустрии достаточно времени для того, чтобы изыскать собственные решения. Теперь настало время для законодательных действий в отношении общего зарядного устройства", - добавила Вестагер.

Пресса отмечает, что введение стандартного USB-C кабеля, как только это одобрят члены Европейского парламента (ЕП), повлияет на весь глобальный рынок смартфонов. В настоящее время пользователям нужно делать выбор между телефонами, обслуживаемыми тремя основными зарядными устройствами: это кабель "Lightning" для телефонов компании Apple, микро-USB для большинства остальных мобильных телефонов и новейшим стандартом USB-C.

Европейская Комиссия считает, что использование стандартного USB-C кабеля для всех девайсов сократит потребление электроэнергии. Кроме того, в ЕС заявляют, что сложившаяся ситуация с различными зарядными устройствами "неудобна". Более того, по данным ЕС, европейские потребители тратят ежегодно около 2,4 млрд евро только на зарядные устройства, которые они покупают дополнительно к основным устройствам.

При этом в Apple заявили, что универсальное зарядное устройство одного размера замедлит инновации и будет способствовать большему загрязнению окружающей среды.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон возразил аргументу компании, что единый кабель негативно скажется на инновациях. По его словам, технические гиганты США "всегда аргументируют, что закон ЕС противоречит инновациям".

"Он не противоречит инновациям. Он выступает на стороне европейских потребителей, он не против кого-либо", - приводят западные СМИ слова Бретона.

Apple уже использует USB-C кабели для некоторых устройств, в частности их кладут в комплекты к айфонам. При этом компания заявляет, что закон, заставляющий использовать универсальное зарядное устройство для всех мобильных телефонов в ЕС, является необоснованным.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгое правило, требующее одного типа коннектора, подавляет инновации, а не поощряет их, что в свою очередь вредит потребителям в Европе и по всему миру", - говорится в заявлении Apple.

Некоторые представители технологической отрасли утверждают, что телефоны, которые уже используются с устаревшим зарядным кабелем, потеряют свою стоимость при перепродаже, если зарядное устройство нельзя будет заменить. Это в свою очередь увеличит избыток отходов электроники.

В предложении ЕК, которое еще могут быть существенно изменено до ратификации, производителям смартфонов предоставят 24-месячный переходный период, что даст компаниям "достаточно времени", чтобы соответствовать требованиям.

Теги: #ес #ек #гаджеты #зарядка
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