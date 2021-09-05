5 сентября: Какой сегодня праздник

Сегодня в Украине - День предпринимателя. Праздник отмечается в первое воскресенье сентября. Учрежден указом президента Леонида Кучмы №1110/98 от 5 октября 1998 года.

В документе отмечалась "роль предпринимательства" в проведении реформ и "его влияние на формирование, становление и развитие национальной экономики".

Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генассамблеи 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября.

Инициатором учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира "За деятельность в помощь страждущему человеку".

Также сегодня отмечают День языков народа Казахстана; День учителя в Индии; День отца в Австралии; День Аристотеля в Латвии; День Амазонки в Бразилии; День психоаналитика в США; День инженера в Египте.

В этот день:

1015 - В борьбе за киевский престол князь Святополк убил брата Глеба.

1698 - Петр I установил налог на бороды.

1918 - Совнарком РСФСР издал декрет о начале "красного террора"

1939 - США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

1957 - Увидел свет роман Джека Керуака "На дороге" - одна из лучших книг о поколении битников.

2005 - Катастрофа Боинга-737 в Медане.

2009 - Прогулочный катер "Илинден" перевернулся из-за перегрузки и затонул на Охридском озере в Македонии. Погибли 15 туристов из Болгарии.

2014 - В засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска потеряли 42 бойца погибшими и пропавшими без вести.

По церковному календарю отмечают память святого Луппа Солунского. В народе день святого Луппа получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все, кто не был занят серьезной работой, шли за ягодами. Потом пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит. "На Лупа лен лупится", — говорили люди.

Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья.

Начинались первые заморозки: "Лупов мороз морозит нос".

Именины: Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.