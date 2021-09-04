События

19:11 04.09.2021

Зеленский о ничьей Украины и Казахстана: болеть - это быть одним целым с командой

1 мин читать
Зеленский о ничьей Украины и Казахстана: болеть - это быть одним целым с командой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал болельщиков поддержать украинскую сборную в футбольном матче с командой Франции, который состоится в субботу на НСК "Олимпийский", а также отреагировал на негативные высказывания в отношении игры команд Украины и Казахстана.

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть - это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко",- написал Зеленский в микроблоге Твиттер в субботу.

Президент призвал поддержать украинскую сборную.

"Так, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших!", - подчеркнул он.

В субботу состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Франции на стадионе НСК "Олимпийский".

Как сообщалось, 1 сентября сборная Украины в матче четвертого тура отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Казахстана.

Теги: #зеленский #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 04.09.2021
Зеленский о новых задержаниях крымских татар: так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы", все задержанные должны быть освобождены

Зеленский о новых задержаниях крымских татар: так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы", все задержанные должны быть освобождены

07:27 04.09.2021
Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

05:12 04.09.2021
В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

18:52 03.09.2021
Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

15:28 03.09.2021
Украина при поддержке США намерена строить атомные станции и завод по производству ядерного топлива на базе "ВостГОКа" – депутат

Украина при поддержке США намерена строить атомные станции и завод по производству ядерного топлива на базе "ВостГОКа" – депутат

15:01 03.09.2021
Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

14:52 03.09.2021
Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

14:38 03.09.2021
Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

14:24 03.09.2021
Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

13:47 03.09.2021
Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

Ряд бизнесменов выделили средства восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

В Киевской области на складе бытовых отходов горело 10 тыс шин, пожар ликвидирован

Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц

Вертолет-дрон совершит 13-й полет на Марсе - NASA

На Донбассе российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

Испанские спасатели перехватили в Средиземном море и Атлантическом океане более 200 нелегалов

Ряд бизнесменов выделили средства восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

В Украине в ближайшие дни будет прохладно, без осадков

В Киевской области на складе бытовых отходов горело 10 тыс шин, пожар ликвидирован

Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

Прокуратура АРК открыла дело из-за обысков и незаконного задержания силовиками РФ первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА