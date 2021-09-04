Зеленский о ничьей Украины и Казахстана: болеть - это быть одним целым с командой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал болельщиков поддержать украинскую сборную в футбольном матче с командой Франции, который состоится в субботу на НСК "Олимпийский", а также отреагировал на негативные высказывания в отношении игры команд Украины и Казахстана.

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть - это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко",- написал Зеленский в микроблоге Твиттер в субботу.

Президент призвал поддержать украинскую сборную.

"Так, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших!", - подчеркнул он.

В субботу состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Франции на стадионе НСК "Олимпийский".

Как сообщалось, 1 сентября сборная Украины в матче четвертого тура отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Казахстана.