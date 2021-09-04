События

13:41 04.09.2021

В Киевской области на складе бытовых отходов горело 10 тыс шин, пожар ликвидирован

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В Киевской области на складе бытовых отходов горело 10 тыс шин, пожар ликвидирован

В селе Бышев Киевской области ликвидировали пожар на складе бытовых отходов, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 4 сентября в 04.44.

"По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв", - сообщается в телеграмм-канале ГСЧС.

Пожар локализован в 7.11 и ликвидирован в 10. 15.

На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается

Теги: #киевская_область #гсчс #пожар
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