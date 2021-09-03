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20:49 03.09.2021

Первый вице-президент Афганистана назвал "пропагандой противника" сообщения о захвате талибами Панджшера

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Первый вице-президент Афганистана назвал "пропагандой противника" сообщения о захвате талибами Панджшера

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал "пропагандой противника" сообщения о захвате талибами Панджшерской долины.

"Это пропаганда противника. Я нахожусь в Панджшере на своей базе. Проводили совещание со своими командирами, политическими лидерами. Ситуацию контролируем", - заявил Салех в своем видеообращении.

"Конечно, ситуация сложная, мы подвергаемся атакам "Аль-Каиды" и других террористов, талибов при поддержке Пакистана. Но мы защитили свою землю, сопротивление продолжается. Противник несет потери, есть потери и у нас", - сообщил он.

Салех также сообщил, что в пятницу талибы пытались атаковать Панджшер на нескольких направлениях, но атаки были отбиты.

Теги: #заявление #афганистан #панджшер #контроль
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