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07:03 03.09.2021

Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

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Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

Американская компания - разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки, однако миссия была прервана из-за аномалии при полете, сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния).

Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр.

Теги: #ракета #сша #украина #запуск
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