События

18:04 02.09.2021

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

2 мин читать
Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Соответствующее определение суд вынес в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить… продлить меры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31.10 2021 года", - говорится в оглашенном определении суда.

Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования.

Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. "Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ).

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Теги: #продление #медведчук #домашний_арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 31.08.2021
Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

17:20 26.08.2021
Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ

Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ

14:03 26.08.2021
Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест - СМИ

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест - СМИ

17:06 20.08.2021
Следствие в отношении Медведчука и Козака завершено, материалы переданы защите

Следствие в отношении Медведчука и Козака завершено, материалы переданы защите

13:03 16.08.2021
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном аресте Чауса - адвокат

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном аресте Чауса - адвокат

13:13 11.08.2021
Кабмин продлит адаптивный карантин и режим ЧС до 1 октября

Кабмин продлит адаптивный карантин и режим ЧС до 1 октября

15:57 30.07.2021
Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

17:12 28.07.2021
Подозрения в адрес Медведчука строятся на доказательствах, собранных неуполномоченным органом – адвокаты

Подозрения в адрес Медведчука строятся на доказательствах, собранных неуполномоченным органом – адвокаты

12:22 21.07.2021
Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

11:22 20.07.2021
Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

В киевском КП "Плесо" прошли обыски по делу о растрате 5 млн грн на расчистке ручья

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию 10 домов в Киеве и Гатном

В начале сентября в Украине температура воздуха повысится до +27°, с середины месяца похолодает до +13°

Глава НБУ Кирилл Шевченко открыл «Музей гривны под открытым небом» на Контрактовой площади в Киеве

В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА