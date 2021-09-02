Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Соответствующее определение суд вынес в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить… продлить меры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31.10 2021 года", - говорится в оглашенном определении суда.

Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования.

Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. "Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ).

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.