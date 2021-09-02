В ближайшие дни в Украине удержится прохладная погода, местами небольшие дожди

В ближайшие сутки, 3 сентября, прохладную погоду Украины будет определять поле повышенного давления и холодная воздушная масса с севера Атлантики, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в большинстве областей Украины без осадков, только ночью на востоке ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.

В Киеве в пятницу без осадков, температура ночью 6-8°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время наблюдений 3 сентября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 32,4 градусов тепла в 1890 году, а самая низкая – на отметке 5,7 градусов выше ноля в 1898 году.

В субботу, 4 сентября, в Украине местами небольшие дожди, ночью в южной, днем в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью и утром в субботу небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 15-17°.

2 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°, в Днепре в пределах Киева 20°.