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11:20 02.09.2021

Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

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Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

В социальных сетях появились снятые на территории Ирана фотографии военной техники производства США, по-видимому, принадлежавшей армии Афганистана, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

На некоторых фотографиях фигурируют армейские внедорожники Humvee, которые везут на открытых платформах грузовики армии Ирана. Фотографии сделаны на шоссе, соединяющем города Семнан и Гермсар.

Бисмилла Хан Мохаммади, занимавший пост министра обороны Афганистана до захвата власти в этой стране движением "Талибан", прокомментировал одну из таких фотографий, назвав Иран "плохим соседом".

Иранские власти пока не прокомментировали эти фотоматериалы. В свою очередь "Аль-Арабийя" не смог подтвердить аутентичность изображений, выложенных в социальные сети.

Как указывает телеканал, ранее власти Ирана, делящего с Афганистаном 900-километровую границу, заявляли, что их отношение к "Талибану" будет зависеть от политики этого движения.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Однако ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд. Он сопроводил это заявление таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

Теги: #афганистан #военная_техника #иран
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