Зеленский предложил США новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Соединенным Штатам Америки новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Я предложил форматы … имплементации представителей США. В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он также сказал, отвечая на вопрос относительно вступления Украины в НАТО следующее: "поддержка США есть, а сроков нет".