Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

Министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и. о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроуса Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.

"Документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов", - сообщает пресс-служба Зеленского в среду

Меморандум предусматривает сотрудничество в рамках проектов в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

"Стороны намерены обрабатывать возможности использования средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $ 3 млрд или на другую сумму, согласованную сторонами", - сказано в сообщении.

Как сообщается, документ подписан в рамках визита Зеленского в США.