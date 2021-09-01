События

07:55 01.09.2021

Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

1 мин читать
Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

Министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и. о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроуса Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.

"Документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов", - сообщает пресс-служба Зеленского в среду

Меморандум предусматривает сотрудничество в рамках проектов в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

"Стороны намерены обрабатывать возможности использования средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $ 3 млрд или на другую сумму, согласованную сторонами", - сказано в сообщении.

Как сообщается, документ подписан в рамках визита Зеленского в США.

Теги: #сша #сотрудничество #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:40 01.09.2021
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в среду

Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в среду

03:54 01.09.2021
Министр обороны США заверил Украину в американской поддержке ее противостояния России - Пентагон

Министр обороны США заверил Украину в американской поддержке ее противостояния России - Пентагон

01:55 01.09.2021
США могут одновременно бороться и с терроризмом, и угрозами со стороны КНР и России - Байден

США могут одновременно бороться и с терроризмом, и угрозами со стороны КНР и России - Байден

00:48 01.09.2021
Украина и США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи

Украина и США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи

23:55 31.08.2021
Альтернативой уходу из Афганистана была эскалация - Байден

Альтернативой уходу из Афганистана была эскалация - Байден

23:38 31.08.2021
США договорились с талибами о сопровождении американских граждан до аэропорта Кабула во время эвакуации - СМИ

США договорились с талибами о сопровождении американских граждан до аэропорта Кабула во время эвакуации - СМИ

23:30 31.08.2021
Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

22:41 31.08.2021
Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

22:34 31.08.2021
США выделит Украине 60 млн долларов военной помощи

США выделит Украине 60 млн долларов военной помощи

20:14 31.08.2021
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Австрии 4 украинца попали в ДТП: 2 ребенка погибли, родители госпитализированы

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

1 сентября: Какой сегодня праздник

Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право бессрочного проживания в стране

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

В Харькове адвокат пообещал клиенту за $ 3 тысячи договориться со следователем о непривлечении к уголовной ответственности

Министры обороны стран ЕС обсудят концепцию его автономной оборонной составляющей

В Луганской области будут судить агента ФСБ России, который планировал покушение на украинского военного специалиста

В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА