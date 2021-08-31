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21:05 31.08.2021

Миграция из Афганистана должна быть контролируемой и безопасной - главы МВД ЕС

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Миграция из Афганистана должна быть контролируемой и безопасной - главы МВД ЕС

Главы МВД стран ЕС указали на необходимость целевых кампаний против побуждения контрабандистами людей совершать опасные и незаконные путешествия в Европу из Афганистана.

"Основываясь на извлеченных уроках, ЕС и его государства-члены полны решимости действовать совместно для предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных перемещений, с которыми сталкивались в прошлом, путем подготовки скоординированных и упорядоченных ответных мер. Следует не допускать побуждений к нелегальной миграции", - говорится в заявлении европейских министров внутренних дел по итогам внеочередной встречи во вторник в Брюсселе, посвященной ситуации в Афганистане.

В документе также указывается, что ЕС должен усилить поддержку странам, находящимся в непосредственном соседстве с Афганистаном, чтобы "гарантировать, что нуждающиеся получают адекватную защиту, прежде всего в регионе".

Кроме того, министры заявили о намерении не допустить, чтобы происходящее в Афганистане повлекло за собой угрозы для населения Евросоюза.

"ЕС и его государства-члены сделают все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для граждан ЕС. Необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы режим талибов прекратил все связи и взаимодействие с международным терроризмом и чтобы Афганистан не стал снова прибежищем террористов и организованных преступных групп", - сказано в заявлении.

Главы МВД стран ЕС заверили, что Евросоюз "будет использовать все свои доступные инструменты для пристального наблюдения и реагирования на события на местах, которые могут повлиять на его безопасность, в частности, в области организованной преступности и терроризма, включая их финансирование".

"Европол проведет анализ криминальных рисков, связанных с ситуацией в Афганистане. Обмен информацией и разведданными в соответствии с национальной компетенцией, в том числе с третьими странами, и обмен регулярными оценками угроз имеют первостепенное значение", - подчеркивается в итоговом документе министерского совещания.

В нем отмечается, что "своевременное проведение проверок на безопасность лиц, эвакуируемых из Афганистана, по-прежнему имеет решающее значение".

Согласно заявлению, ЕС и его государства-члены при поддержке пограничного агентства Frontex настроены эффективно защищать внешние границы союза и предотвращать несанкционированный доступ, а также помогать наиболее пострадавшим государствам-членам. Будут выполняться соответствующие проверки на безопасность, в том числе путем полного использования соответствующих баз данных ЕС.

Теги: #миграция #ес #афганистан #контроль
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