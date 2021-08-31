События

19:26 31.08.2021

Глава МИД Армении и генсек ОДКБ заявили о необходимости деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

2 мин читать
Глава МИД Армении и генсек ОДКБ заявили о необходимости деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает МИД Армении.

"В ходе встречи собеседники коснулись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Обоюдно была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и деэскалации", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян и Зась также "детально обсудили динамику изменений на региональном и международных уровнях, которые оказывают непосредственное влияние на жизненно важные интересы стран-членов ОДКБ", сообщает МИД.

Кроме того, отмечается, что Мирзоян подчеркнул, что Армения в период своего предстоящего председательства в ОДКБ предпримет активные усилия, направленные на развитие и укрепление потенциала организации.

Зась заверил, что секретариат ОДКБ приложит все необходимые усилия для продвижения приоритетов председательства Армении в ОДКБ.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

В начале августа министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения решит проблему нарушения азербайджанскими военными своих границ силой, если не удастся достичь мирной развязки.

С 14 июля также обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх.

Теги: #одкб #встреча #армения #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 31.08.2021
Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек - МИД

Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек - МИД

16:34 31.08.2021
Украина присоединится к платформе Совета Европы для сотрудничества в области наркополитики, так называемой "Группе Помпиду"

Украина присоединится к платформе Совета Европы для сотрудничества в области наркополитики, так называемой "Группе Помпиду"

16:22 31.08.2021
Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

10:49 31.08.2021
Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

09:44 31.08.2021
Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

10:25 30.08.2021
Перенос встречи Зеленского с Байденом связан с истечением срока ультиматума "Талибана" об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула

Перенос встречи Зеленского с Байденом связан с истечением срока ультиматума "Талибана" об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула

22:30 29.08.2021
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

17:15 28.08.2021
На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

22:45 27.08.2021
Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

22:41 27.08.2021
Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию и ремонт 119 объектов культурного наследия в столице

Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ включила "колумбийский" штамм COVID-19 в список представляющих интерес, ему присвоен идентификатор "мю"

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

В Харькове на стройплощадке погиб рабочий

Германия хотела бы продления договора о транзите газа РФ через Украину на 5-10 лет - посол

США пообещали помощь Украине в $60 млн перед встречей Байдена с Зеленским - СМИ

В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина – омбудсмен

ЕС определил рамки условий сотрудничества с "Талибаном" - источник

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию и ремонт 119 объектов культурного наследия в столице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА