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20:53 30.08.2021

В Киеве открылся литовско-украинский проект "Сквозь века: приобретенная родина"

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В Киеве открылся литовско-украинский проект "Сквозь века: приобретенная родина"

По случаю празднования Года истории и культуры литовских татар в Музее книги и книгопечатания Украины открылся совместный литовско-украинский проект "Сквозь века: приобретенная родина", в рамках которого открылась выставка фотографий Арвидаса Шеметаса "Под открытым небом" и выставка "Дорога, которая стала судьбой".

"История татар - это еще одна тема, которая объединяет Литву и Украину, и история литовских татар близко связана с историей Крыма, потому, отмечая год истории и культуры литовских татар, мы хотим еще раз обратить внимание на проблему исторической родины татар - Крыма", - сказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас на открытии проекта в Киеве в понедельник.

Выступая на украинском языке, посол подчеркнул, что это мероприятие - еще один повод для Литвы заявить, что она не признает оккупации Крыма, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выступает против нарушений прав человека в Крыму и осуждает агрессивную экспансивную политику России.

"Не сомневайтесь, что Литва была, есть и всегда будет надежным другом Украины. Мы всегда будем поддерживать вас в борьбе против российской агрессии. Поверьте, в Литве это является аксиомой, которую поддерживают все литовцы", - заверил он.

Фотовыставка Арвидаса Шеметаса "Под открытым небом" раскрывает тему возвращения домой в начале 1990-х годов крымскотатарских семей, депортированных в 1944 году и связанные с этим трудности. Речь идет о пребывании целых семей "под открытым небом" пока не были построены новые жилища в течение первых годов на вновь приобретенной родине и о современной ситуации с оккупацией Крыма. В экспозиции представлены фотографии Шеметаса 1990-2000-ых годов.

"В этом так много символизма и метафор, что человек, который родился в Литве, много лет назад нашел свою родину в Украине, в Крыму. Сейчас мы все знаем, часть нашей родины, а для кого-то единственная родина, находится в оккупации. Но этот мостик в виде, бесспорно, чрезвычайных фотохудожественных проявлений его души, его эмоций, его памяти - это зафиксированная боль, мечты, надежды. В работах Арвидаса Шеметаса так много человеческого, так много истории, так много того, что человека делает человеком", - указал глава Крымского дома Ахтем Сеитаблаев.

Выставка "Дорога, которая стала судьбой" разными способами рассказывает о формировании уникального современного этноса - литовских татар, Экспозиция объединяет презентационные материалы книги "Исторический путь крымскотатарского народа из Крыма в Литву", изысканные изделия львовской мастерской по традиционному крымскотатарскому шитью "Ешиль ада/Зеленый остров", декоративные блюда Рутема Скибина с традиционным крымскотатарским орнаментом, подборку фотоматериалов о выдающихся личностях литовских татар 20 века и экспонаты, предоставленные Музеем книги и книгопечатания Украины.

Обе выставки открыты в Музее книги и книгопечатания Украины до 30 сентября.

Теги: #киев #литва #проект
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