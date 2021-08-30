События

17:30 30.08.2021

Британский исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс" перешел в собственность Украины

1 мин читать
Британский исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс" перешел в собственность Украины

Ледокол "James Clark Ross", который 30 лет находился в составе Британской антарктической миссии и был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", окончательно перешел в собственность Украины.

Как сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в понедельник, над судном уже подняли украинский флаг. В ближайшее время оно отправится в Одессу.

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан", - заявил по этому поводу директор НАНЦ Евгений Дикий.

Как сообщалось, НАНЦ и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) 19 августа 2021 года подписали акт о покупке Украиной ледокола "Джеймс Кларк Росс".

Планируется, что судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменений климата в полярных регионах.

Это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции "Фарадей", ныне известной как станция "Академик Вернадский".

Теги: #ледокол #академик_вернадский #собственность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 24.08.2021
Ученые станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости

Ученые станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости

17:34 19.08.2021
Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

15:29 07.07.2021
Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций

Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций

12:00 25.06.2021
"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

05:03 14.05.2021
Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

13:04 25.03.2021
В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

09:58 25.03.2021
Украинские полярники в 26-й раз отправились в годовую экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

Украинские полярники в 26-й раз отправились в годовую экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

12:19 04.01.2021
Вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" откололся огромный край льда на Woozle Hill

Вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" откололся огромный край льда на Woozle Hill

15:17 16.10.2020
Передачу земли из государственной в коммунальную собственность громад нужно подкрепить законом – экс-министр экономики

Передачу земли из государственной в коммунальную собственность громад нужно подкрепить законом – экс-министр экономики

13:50 30.07.2020
В МУС передана информация о почти 4 тыс. жертв нарушения прав собственности в Крыму

В МУС передана информация о почти 4 тыс. жертв нарушения прав собственности в Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

С начала суток российские наемники обстреляли позиции ООС у Новозвановки

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

Зеленский отвезет в США список украинских политзаключенных и пропавших без вести - Денисова

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Шум, Новозвановки и Троицкого

Суд арестовал на два месяца члена "Нацкорпуса" Довбыша за нападение на полицейского на акции 14 августа

1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

Завершился ремонт 75 км дороги на Пятихатки в Днепропетровской области - Служба автодорог

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта - СМИ

Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

Чиновники ТПП уличены в незаконной легализации жителей Ближнего Востока, приезжавших в Украину под видом бизнесменов

Град повредил 13% виноградников в грузинской Кахетии, поставив под вопрос виды на рекордный урожай

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА