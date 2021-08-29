Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в воскресенье в возрасте 79 лет, сообщил МОК.

"С прискорбием МОК сообщает о кончине бывшего президента комитета Жака Рогге. Ему было 79 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МОК.

Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 гг., после чего получил титул почетного президента.

Рогге был ортопедом в сфере спортивной медицины. На протяжении всей жизни он также очень любил спорт - он был чемпионом Бельгии по регби, возглавлял национальную команду, 16-кратным национальным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту, участвовал в соревнованиях по парусному спорту на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов.

Вспоминая Рогге, нынешний президент МОК Томас Бах сказал: "Прежде всего, Жак любил спорт, и он передавал свою страсть каждому, кто его знал. Его страсть к спорту была заразительной".

"Он был выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК. Особенно его запомнят за передовые идеи в юношеском спорте, при нем начались юношеские Олимпийские игры. Он также выступал за чистоту спорта и безустанно боролся против допинга", - отмечается в сообщении МОК.

В знак скорби МОК постановил приспустить на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах комитета.

"Его семья обратилась с просьбой проявить уважение к частной жизни в это печальное время, любая связь будет осуществляться через структуры МОК", - отмечается в сообщении.