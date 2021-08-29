События

16:13 29.08.2021

Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

1 мин читать
Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Мощный взрыв, прогремевший в афганской столице, произошел в результате попадания ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула, сообщают очевидцы с места события.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Хаваджа Бугра, в 15 административном округе столицы.

Официального сообщения о произошедшем нет, однако очевидцы сообщают, что, предположительно, на жилой дом недалеко от аэропорта Кабула, упала ракета, убив ребенка.

Пока ни одна из действующих в стране групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Теги: #ракета #взрыв #кабул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 29.08.2021
Сильный взрыв прогремел в Кабуле - ТВ

Сильный взрыв прогремел в Кабуле - ТВ

19:00 28.08.2021
США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

15:21 28.08.2021
Талибы блокируют доступ к аэропорту Кабула - СМИ

Талибы блокируют доступ к аэропорту Кабула - СМИ

23:04 27.08.2021
Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

23:01 27.08.2021
После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

21:06 27.08.2021
В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

18:24 27.08.2021
Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло 12 человек – МЧС

Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло 12 человек – МЧС

16:44 27.08.2021
Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

12:24 27.08.2021
Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

09:42 27.08.2021
Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лидер талибов прибыл в Афганистан

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

В Украине за сутки зафиксировано 1906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

Умер Герой Украины, подполковник ВСУ Александр Петраковский

Лидер талибов прибыл в Афганистан

В Киеве открыли Мемориал памяти погибшим на Донбассе киевлянам

Хуситы атаковали базу йеменских ВВС, есть жертвы и пострадавшие - ТВ

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим, погибшим в 2014 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА