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14:22 29.08.2021

Хуситы атаковали базу йеменских ВВС, есть жертвы и пострадавшие - ТВ

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Хуситы атаковали базу йеменских ВВС, есть жертвы и пострадавшие - ТВ

Не менее 30 человек погибли, более 60 получили ранения в воскресенье в результате ударов йеменских повстанцев-хуситов по базе ВВС Йемена "ан-Анад" в провинции Лахидж на юге страны, сообщил межарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя южного командования вооруженных сил Йемена Мухаммеда Накиба.

Ранее в эфире межарабского телеканала Al Jazeera он заявил, что хуситы нанесли несколько ударов по базе ракетами и с беспилотников.

Телеканал приводит свидетельства местных жителей, которые сообщили, что слышали в районе базы несколько громких взрывов.

Хуситы пока не дали никаких комментариев относительно происшедшего, отмечает Al Jazeera.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Теги: #атака #йемен #хуситы
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